Yaralı 3 Gazzeli çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na inecek.

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

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