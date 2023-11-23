Yaralı 3 Gazzeli çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 15:28, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 15:30
Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.
Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na inecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayacak.
Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.