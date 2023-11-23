Bakan Bolat: Bu yıl 256 milyar dolar mal ihracatına ulaşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde 9.Helal Zirvesi; 10.İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenen Avrasya Turizm ve Sağlık Expo fuarının açılış törenine katıldı. Helal pazarı ve İslam coğrafyasındaki gelişmelerin tartışılması; pazarda yeni ihracat işbirlikleri oluşturulması amacıyla düzenlenen fuarda Bakan Bolat açılış konuşması gerçekleştirdi.

"BİN 200'ÜN ÜZERİNDE HELAL BELGESİ HAK'IN AKREDİTASYON GÜVENCESİ ALTINA ALINMIŞTIR"

Bolat, "Türkiye'nin öncülüğüyle SMIIC adıyla İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü kuruldu. 2010 yılında kurulmasından sonra helal akreditasyon kurumlarının standartları ve belge verme standartları uluslararası bir düzene kavuştu. Türkiye'mizde bin 200'ün üzerinde helal belgesi HAK'ın akreditasyon güvencesi altına alınmıştır. HAK kuruluşumuz ile SMIIC, İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalanmış, böylece HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) dünya çapında geçerli eğitimler veren bir eğitim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar, HAK tam 32 ülkeden 1000'i aşkın sektör profesyonellerine eğitim hizmeti vermiş ve SMIIC'in helal standartlarını anlatmış öğretmiştir" Dedi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

Bolat, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, AK Parti hükümetlerinin 21 yılında sağlık alanında çok büyük reformlar yapıldı. Sağlığın insanların en temel hakkı olduğu bilinciyle hem hastaneler hem hastanelerin donanımı ve sağlık hizmetleri noktasında çok büyük yenilikler yapıldı, bine yakın hastane, 25'e yakın şehir hastaneleri kuruldu, tamamlanıyor. Türkiye'nin bu başarısı başta komşu ülkeler, islam ülkeleri, hatta batılı ülkelerdeki hastalar nezdinde de dikkat çekmeye başladı" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK TURİSTİ SAYISI YÜZDE 17, SAĞLIK HİZMETİ İHRACATIMIZ YÜZDE 9.5 ARTTI"

"Son 10 yılda Türkiye dünyada önemli bir sağlık üssü haline geldi" ifadesini kullanan Bolat, "2022 yılında 1.2 milyon kişi Türkiye'den sağlık hizmeti almış yurt dışından gelip; 2012'ye göre tam 5 katı bir artıştır bu. Ülkemize 2 milyar 100 milyon dolar döviz geliri bu hizmetler kazandırmıştır. Bu yılın ilk 9 ayında 1 milyon 30 bin kişi Türkiye'de yurtdışından gelip sağlık hizmetleri aldılar ve 1 milyar 700 milyon dolarlık sağlık turizmi geliri elde edildi. Bu yıl geçen yılın ilk 9 ayına mukayese ettiğimizde sağlık turisti sayısı yüzde 17 artarken, sağlık hizmeti ihracatımız da yüzde 9,5 artış göstermiştir. Türkiye'de devlet güvencesi ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti verme konusundaki büyük ilerleme ve başarı yurtdışından gelen sağlık turisti ve hastalara da aynı şekilde gösterilmektedir. İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı 20 sene önce yüzde 11'di toplam ticaretimiz içinde. Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya çıkardık. Hedefimiz 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'lere çıkarmaktır" dedi. Bakan Bolat, konuşmasının ardından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'nda da konuşma gerçekleştirdi.

"ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER İHRACATIMIZ BÜYÜK ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Bolat, "Dünyada küresel ticaret mallarda 25 trilyon dolar, hizmetlerde 7 trilyon 200 milyar dolar. Bu küresel mal ticareti içinde elektrikli cihazlar ve elektrikli ürünler üretimi aşağı yukarı 3.7 trilyon dolar oluşturuyor. Bu noktada Çin Tayvan, Güney Kore ve ABD'nin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz ama Türkiye olarak da elektrik ve elektronik ürünler ihracatımız büyük bir artış gösteriyor. Son beş yıl içinde ihracatımız 8.7 milyar dolardan 13.7 milyar dolara yükseldi. Dünyanın salgınla, savaşlarla, enerji krizleriyle, gıda krizleriyle, kuraklık, iklim değişikliği gibi krizlerle boğuştuğu bir dönemde sizin yani, bizim sektörümüz 5 milyar dolar ihracatını arttırmış, hepinizi yürekten tebrik ediyorum" Şeklinde konuştu.

"375 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATI, 200 MİLYAR DOLAR HİZMETLER İHRACATI HEDEFİMİZ VAR"

Bakan Bolat, "2023 yılında ilk 10 ayda da 12.5 milyar dolara ulaştık ihracatta bu sektörde, yüzde 15'lik bir artış sağlandı. Dünya ticaretinin yüzde 5'e yakın geliştiği bir yılda elektrikli cihazlar ve elektrik elektronik ürünler sektöründe yüzde 15'lik bir ihracat artışı sağlamak büyük bir başarı. Büyük hedeflerimiz var son 21 yılda 36 milyar dolar ihracattan 254 milyar dolara geçen yıl, bu yıl 256 milyar dolar mal ihracatına ulaşacağız. Yedi buçuk kat bir artış bu. Yine son 21 yılda 12 milyar dolar hizmetler ihracatından geçen yıl 89 milyar dolara ulaştık. Bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız hizmetler ihracatında. Burada da altı buçuk kat bir artış sağlanmıştı. 2028 yılı hedeflerimiz olarak 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedeflerimiz var." dedi. Bakan Bolat, konuşması sonrasında fuar alanındaki stantları ziyaret ederek, alandan ayrıldı.