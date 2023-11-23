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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Kasım ile biten haftada 354,4 milyar lira artarak 14 trilyon 715,8 milyar liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 16:21, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 16:21
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 17 Kasım ile biten haftada 354 milyar 355 milyon 133 bin lira artarak 14 trilyon 715 milyar 813 milyon 970 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,7 artışla 8 trilyon 435 milyar 499 milyon 811 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 690 milyar 266 milyon 143 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 449 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Kasım itibarıyla 685 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 azalarak 1 trilyon 371 milyar 356 milyon 862 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,9 yükselişle 1 trilyon 195 milyar 825 milyon 458 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 351 milyar 492 milyon 862 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 996 milyon 654 bin lirası konut, 67 milyar 891 milyon 799 bin lirası taşıt ve 905 milyar 468 milyon 409 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Kasım ile biten haftada 76 milyar 413 milyon 360 bin lira artarak 10 trilyon 673 milyar 432 milyon 825 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 artış kaydetti.

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