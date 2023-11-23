Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 16:50, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 16:39
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tanzanya Büyükelçisi Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Bakari, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.