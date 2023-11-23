İŞKUR iş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açacak

Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Faiz Kararından Sonra Kredide Şok Oranlar!
Faiz Kararından Sonra Kredide Şok Oranlar!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İŞKUR iş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açacak

Stantlar, valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binaları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri tarafından organize edilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 17:24, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 17:25
Yazdır
İŞKUR iş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin özellikle gençler özelinde bilinirliğini artırmak için 81 il genelinde açacağı stantlar ile istihdamın artırılmasına destek olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilin işlek noktalarına kurulan İŞKUR stantlarında bilgilendirme yapılacak.

Bu kapsamda kurulacak stantlar, valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binaları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri tarafından organize edilecek.

Stantlar aracılığıyla İŞKUR'a kayıt olmamış gençler başta olmak üzere vatandaşlarla iletişime geçilerek kurum hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Yürütülecek faaliyetler neticesinde, İŞKUR'un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesine, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesine katkı sağlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber