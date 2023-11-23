Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü

İddiaya göre, Ardahan Üniversitesi lojmanlarında oturan bir akademisyenin eşi 2 çocuk annesi Z.D. (40), 4. kattaki evlerinin camını temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net