Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 18:16, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 18:17
Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'a başarı dileğinde bulundu.