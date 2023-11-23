TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisi'nin "Öğretmenlerin yaşadığı sorunlar", İYİ Parti'nin "Öğretmen atamaları", HEDEP'in "Kadınlara yönelik şiddet" ve CHP'nin "Tahir Elçi" konularındaki önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenleri "irfan ordusunun komutanları" şeklinde tarif ederken, bugün Türkiye'de "atanamayan öğretmen", "ücretli öğretmen", "geçim sıkıntısı çeken öğretmen" tanımlarıyla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Türkiye'de atama bekleyen 1 milyona yakın öğretmen bulunduğunu belirten Zorlu, "2024 yılı öğretmen atama takvimi bile belirlenmemiştir, açıklanmamıştır. Atama bekleyen bir milyona yakın öğretmen varken buradan çağrıda bulunuyoruz, biz seçimlerden önce de bu çağrıyı ilk yapan siyasi partiydik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu yüz yıla yakışır şekilde, derhal 100 bin öğretmen atamasını yapalım ve mülakatı da kaldıralım." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, seçim öncesinde iktidarın kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulunduğunu hatırlatarak, bu sözün tutulmasını istediklerini söyledi. Kayırmacı düzene itiraz ettiklerini, hak edenin kazandığı bir düzenin tesis edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Siz 70 puan sınırını kaldırıp 55 puanla hakim alırsanız, 5 paragraf çözemeyen insanların önüne 5 dosyalık dosyayı 'çöz' diye koyarsanız adalet sistemini de, bütün sistemleri tıkarsınız. Sadece adalet istiyoruz; sözünüzü tutmanızı, adaletli, hakkaniyetli, liyakatli bir düzenin kurulmasını istiyoruz." dedi.

HEDEP Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, kamudan KHK ile ihraç edilen bir öğretmen olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "mülakatın kaldırılacağını" vadettiğini anlatan İrmez, "Milli Eğitim Bakanı 'mülakat kalkmadı' diyor. En hafif tabirle Erdoğan'ı boşa düşürüyor. Şimdi kime inanalım, kime güvenelim?" ifadelerini kullandı.

- "60 yıldır bekleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirildi"

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, AK Parti iktidarı döneminde öğretmen sayısındaki artış oranı yüzde 24'te kalırken güvenlik kuvvetlerinin sayısındaki artış oranının yüzde 88'e ulaştığını söyledi. Öğretmenlerin yüzde 52'sinin kredi kartına, yüzde 22'sinin esnafa, yüzde 25'inin şahıslara borcu bulunduğunu anlatan Kanko, borçla geçinmek zorunda kalan öğretmenlerin yüzde 25'inin ek iş yaptığını anlattı.

Öğretmenlerin, başöğretmen, uzman öğretmen şeklinde ayrılmalarını eleştiren Kanko, "Öncelikle öğretmenler, öğrencileri için mutlaka bir öğün sağlıklı beslenmenin sağlanmasını istiyorlar. Öğretmenler, ders dışı çalışma ücretlerinin, özellikle İYEP ve etütlerdeki ücretlerin düşüklüğünden dert yanıyorlar; sınıfların kalabalık olmasından, vasıfsız ve liyakatsiz, sadece hükümete yakın sendikalara üye olduğu için atanan yöneticilerden dert yanıyorlar." şeklinde konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, partisinin iktidarlarında en büyük payı eğitime ayırdıklarına işaret etti. Ülkedeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin AK Parti hükümetleri döneminde atanarak göreve başladığını dile getiren Toy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu atamalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı genel ortaöğretim düzeyinde 2002'de 21'ken 2023'te 13 öğrenciye düşmüştür. Yine bu dönemde yapılan yatırımlarla 2002'den önce yüzde 39 olan ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşması oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmış, net okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıkmıştır. 60 yıldır bekleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilerek uygulamaya konulan kariyer sistemiyle öğretmenlerimize ilave sosyal ve mali haklar tanınmıştır."

AK Parti'li Toy, ayırdıkları bütçe ve yatırımlarla eğitim altyapısını güçlendireceklerini, Cumhuriyetin 2. yüzyılını "eğitim yüzyılı" yapacaklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine başlandı.