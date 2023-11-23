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Ankara'da 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 19:27, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 19:29
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Ankara'da 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde Merve D. (28) ve kayınvalidesi Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gelin Merve D, kayınvalidesinin boğazını kesti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Kezban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri zanlı Merve D'yi gözaltına aldı.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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