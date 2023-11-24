Denizli'de otobüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Yaralılardan rehber Mehmet İlhan ile Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50), müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralanmıştı.

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