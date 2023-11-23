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Küçükçekmece'deki patlamaya sprey kutularının neden olduğu belirlendi

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin itfaiye raporunda, patlamanın antibakteriyel sprey kutularından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 21:15, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 22:13
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Küçükçekmece'deki patlamaya sprey kutularının neden olduğu belirlendi

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki binada 17 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından itfaiye tarafından rapor hazırlandı.

Raporda, yapılan incelemelerde, patlamanın gerçekleştiği bodrum kattaki dairede doğal gaz hattının aktif olmadığı, doğal gaz bağlantısının sadece binanın cephesine göre sol tarafındaki dairede aktif olarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

İtfaiye raporunda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu -1 bodrum üzeri 6 katlı betonarme binanın -1. katında bulunan ve birbirinden bağımsız iki ayrı girişi olan, 3 ayrı kullanım alanı bulunan dairenin sağ taraftaki kullanım alanının orta kısmında patlamaya bağlı ağır tahribatın fazla olduğu, yangının merkezinin mutfak ve arka bölümdeki hurda ve gıda malzemelerinin istiflendiği alan olduğu tespit edilmiştir. Enkaz altında bulunan Hasan Muhammed isimli yabancı uyruklu kişi tarafımızca çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kişinin ex olduğu tarafımıza bildirilmiştir.'"

Dairenin mutfak ve salon olarak kullanılan kısmında çok sayıda dolu ve boş antibakteriyel spreyin bulunduğu aktarılan raporda, "Yine dolu ve boş muhtelif sayıda piknik tüpü ile katalitik sobaya bağlı 12 kilogramlık ev tipi tüpe rastlanılmıştır. Tüm bu bilgi ve gözlemlerimiz ışığında, çok sayıda dolu antibakteriyel sprey kutusunun boşaltılması veya içerisinden sızarak açığa çıkan kolay alevlenir gazların alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağına (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb.) teması ile parlama ve patlama olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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