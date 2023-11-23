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Erzincan'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 22:26, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 22:27
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Erzincan'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yunus T'nin (42) kullandığı 28 KA 858 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı mevkisinde İ.G. idaresindeki 24 ABN 807 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Yunus T. ile araçta bulunan Asiye T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan F.H (53), E.H (63), M.A.T (11) ve B.R.T (14) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

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