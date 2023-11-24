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24 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

24 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 00:05, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 00:09
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24 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek, TBMM Kampüsünde yer alan Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulunu ziyaret edecek.

(TBMM/10.00/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Dr. Denis Becirovic ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Nermin Niksic ile görüşecek.

(Bosna Hersek)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Özel Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Azerbaycan Mahallesi TOKİ İnşaat Alanını, Emlak Konut İnşaat Sahasını ziyaret edecek, İl Geneli Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/08.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya gelecek.

(Çanakkale/14.30/16.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

6- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile görüşecek, Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Macaristan)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısına katılacak.

(Kocaeli/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Jet Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Öğretmenler Günü kutlamasına katılacak, valilik, belediye, konteynerkent ve prefabrik okul ziyaretlerinin ardından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelecek.

(Adıyaman/10.30/11.45/13.30/14.30/15.30)

5- TÜİK, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuşacak.

(İstanbul)

2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi''ne (Stratcom Summit '23) katılacak.

(İstanbul/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor turizm çalıştayı, Öğretmenler Günü kutlama ve adalet eğitim merkezi sertifika programlarına iştirak edecek.

(Rize/09.30/10.30/13.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Sakaryaspor-Erzurumspor FK müsabakasıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

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