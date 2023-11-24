Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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