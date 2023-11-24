Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 07:11, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 07:18
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K, A.K, İ.E, H.E, M.K, S.İ, Y.S, K.D, R.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.