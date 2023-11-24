Gelinin eski eşinin yakınları düğüne katılanlara ateş açtı: 1 ölü
Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 07:25, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 07:23
Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin eski eşinin akrabaları rastgele ateş açtı.
Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.