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Gelinin eski eşinin yakınları düğüne katılanlara ateş açtı: 1 ölü

Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 07:25, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 07:23
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Gelinin eski eşinin yakınları düğüne katılanlara ateş açtı: 1 ölü

Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin eski eşinin akrabaları rastgele ateş açtı.

Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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