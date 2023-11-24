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'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanlığı'na "Yargı raporu" sunduğu iddiası ile koparılan fırtınalar boş çıktı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği resmi yazıda böyle bir rapor olmadığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 08:15, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 08:19
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'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt

Bir internet haber sitesinde gazeteci Tolga Şardan tarafından 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevki gerçekleşe Tolga Şardan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın kaleme aldığı, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içerdiğini, MİT'in iddia edildiği gibi bir raporunun bulunmadığını açıkladı.

SAVCILIK MİT'E SORDU

Şardan'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şardan'ın tahliyesine karar verdi. 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye edildi. Başta Şardan olmak üzere birçok isim böyle bir raporun olduğunu iddia edip yargıyı lekeleme gayreti içerisine girişti.

SABAH, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir detaya ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunup sunmadığını sordu.

MİT: BÖYLE BİR RAPOR YOKTUR

MİT, savcılığın sorusu üzerine MİT Hukuk Müşavirliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevabi bir yazı gönderdi. MİT Hukuk Müşavirliği tarafından savcılığa gönderilen cevabi yazıda, Şardan'ın iddia ettiği gibi MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunmadığı ifade edildi.

Yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

Nazif KARAMAN

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