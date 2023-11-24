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Zonguldak'ta bir denizcinin daha cesedine ulaşıldı: 8 kişi aranıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 13:20, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 13:19
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Zonguldak'ta bir denizcinin daha cesedine ulaşıldı: 8 kişi aranıyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, 8 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

- Olay

Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da, yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına nedeniyle mendireğe çarpmış, kayıp 12 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Şu ana kadar mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

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