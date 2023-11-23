Elitaş'tan Vali Çiçek'e Tam Destek

Katıldığı Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'nde uyuşturucu konusuna değinen Vali Çiçek Eski Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'tan tam not aldı. Katıldıkları programda yemin eden ve kararlılığını gösteren Vali Çiçek, "Sayın Bakanım vallahi billahi uyuşturucuyu Kayseri'de bitireceğiz." dedi.

Valimize Tam Destek!

Vali Gökmen Çiçek'in ardından konuşan Eski Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Vali Gökmen Çiçek'i desteklediğini belirtti. Elitaş, "Metamfetamin denen bir madde çocuklarımıza musallat olmuş. Bununla ilgili Kayseri'de büyük bir mücadele var. Artık uyuşturucu tacirlerini değil, uyuşturucunun kökünü tamamen kazıdık demek için Valimizden söz aldık. Biz de hep beraber destek olmalıyız. Bu uyuşturucu üreticileri geleceğimizi tehlikeye atıyorlar."

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile görüştü. Valilik makam girişinde şeref defterini imzalayan Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle genel başkanvekili olduktan sonra ilk Kayseri ziyaretini gerçekleştiriyoruz. İl başkanımız bugün dolu dolu bir program yapmış. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle güzel bir tesisimizde sanayicilerimizle bir araya geldik. Onlarla dertleştik ve sohbet ettik. Ardından da emniyetimizde akülü araba teslim törenine katıldı. Onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Allah, hayırseverlerimizi eksik etmesin. Şimdi de valimize nezaket ziyareti gerçekleştiriyoruz. Valimiz Kayseri'ye geldiği günden bu tarafa vatandaşlarımızın gönlünü fethetmiş, en küçüğünden en büyüğüne kadar gönlüne girme başarısını elde etmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Geldiği yerlerde de aynı şekilde anılan bir valimiz" ifadelerini kullandı.

Elitaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.