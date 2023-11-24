Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı

Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı

Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. İzmir Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 09:48, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 09:48
Yazdır
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni O.M.'nin kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti. Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.M. ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tehlikeli sürüşleriyle tanınıyor

Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan O.M., içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber