Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:17, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:18
Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.
Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.