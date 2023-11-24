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Mücevher çalıp otobüsle kaçtılar: Kart ücretini de vatandaşa çektirdiler

Bursa'da balkona tırmanıp 40 bin lira değerindeki ziynet eşya çalan hırsızlar, çıkarken de ev sahibinin montunu üzerine giyip kayıplara karıştı. Kaçarken belediye otobüsüne binen şüpheliler, yanında kart olmadığı için ücreti başka bir kişiye çektirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri adım adım takip ederek yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:30, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:30
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Mücevher çalıp otobüsle kaçtılar: Kart ücretini de vatandaşa çektirdiler

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi üzerinde ilerleyen Ömer S. (24) ve arkadaşı Kurtuluş P. (22) balkonlu bir evi gözüne kestirdi. Örümcek adam gibi balkona tırmanan şüpheliler, evin camını dakikalarca zorlayıp içeri girdiler. İçeriden 40 bin lira değerindeki ziynet eşya çalan 2 şüpheli, çıkarken de hava soğuk olduğu için ev sahibinin montunu çaldı. Balkondan atlayarak kayıplara karışan şüpheliler, caddeye çıkıp bir belediye otobüsünü koşarak durdurdu. Otobüse binen şüpheliler, yanlarında Bu-Kart olmadığı için otobüs biniş kartını da başka bir vatandaşa çektirdi. O anlar kameraya yansırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek hırsızların kimliğini tespit etti.

Operasyona start veren ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalayıp adliyeye sevk etti.

47 suç kaydı bulunan Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kurtuluş P.' nin işlemleri ise devam ediyor.

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