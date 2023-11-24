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Altının gramı 1850 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:32
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Altının gramı 1850 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki gerilemeye paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1846 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 440 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yatay bir seyirle 1993 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıktığını belirterek, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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