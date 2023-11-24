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Fatih Terim: Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, teknik direktör Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar tutarında dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Terim'in soruşturma kapsamında 2 Haziran günü ifade verdiği öğrenildi. Ünlü teknik adamın savcılık ifadesinde, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok." dediği belirtildi. Olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in hesabına aktardığını söyleyen Terim, bu paranın 3 milyon dolar eksik gönderildiğini söyledi.

Haber Giriş : 24 Kasım 2023 11:11, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 11:11
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Fatih Terim: Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyor.

TERİM: FON İLE İLGİM YOK

Soruşturma kapsamında Terim'in 2 Haziran günü ifade verdiği öğrenildi.

son.tv isimli internet sitesi, Terim'in savcılık ifadesinde, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok." dediğini yazdı.

"FON İLE YAKINDAN UZAKTAN İLGİM YOK"

Erzan'ın şube müdürü olduğu bankayla 11 yıldır çalıştığını söyleyen Terim, Erzan ile 5-6 yıl önce tanıştığını söyledi.

"Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya'daki hem de Levent'teki şubesine gitmedim." diyen Terim, "Paraya ihtiyacım olduğu zaman ise yakınlarımdan, aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı." şeklinde konuştu.

"Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur." diyen Terim, söz konusu fon için kendisinden bu zamana kadar para istenmediğini söyledi.

"OLAYI DUYUNCA SİNİRLENİP BANKADAKİ TÜM PARAMI ÇEKTİM"

Terim şunları söyledi:

"Bu fon ile alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım'la mesajlaştım. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim'in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi."

"HESAP DÖKÜMLERİ VE AYRINTILAR VERİLMEDİ"

Gönderilmeyen 3 milyon dolardan şüphelenmesi üzerine, bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm parasal işlemleri için bir belge istediğini söyleyen Terim, "Fakat bu zamana kadar banka sadece bana vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç doküman verdi. Bunun dışında talep ettiğim hesap dökümleri ve ayrıntılar verilmedi." dedi.

Gönderilmeyen 3 milyon dolarla ilgili olarak Rüya isimli banka çalışanından şikayetçi olduğunu söyleyen Terim, "Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve bankaca tespit edilecek işlemlerimde usulsüzlük yapanlardan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır çalıştığı banka ile güven ilişkisi olduğunu ifadesinde belirten Fatih Terim, "Ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suiistimal edildiğini düşünüyorum" dedi.

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