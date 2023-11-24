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Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı

Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı. Vatandaşların şok olduğu tepsiye İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, "İşçiler menemen yapıp unutunca birisi onu oraya koymuştur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 11:26, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 11:44
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Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı.

Beton bağlama noktasında tepsi çıktı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 12 katlı İnci Apartmanı'nın yıkımı sürerken işçiler, 8. katın beton bağlama noktasında tepsi olduğunu fark etti. Tepsinin fotoğrafını çekip yıkıma devam eden işçiler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

"Tepsi menemen yapan işçilerden kalmıştır"

Fotoğraf üzerine gazetecilere konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, tepsinin menemen yapan işçilerden kalmış olabileceğini söyledi. Aksungur, "Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzara ile hiç daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya muziplik ya da başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuşlardır" ifadelerini kullandı.

"Denetimler sıklıkla yapılmalı"

Denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğini vurgulayan Aksungur, "Başta bir planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur. O nedenle denetimler sıklıkla yapılmalı" dedi.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Mahallede oturan vatandaşlardan İbrahim Lübiç ise fotoğrafı görünce şaşırdığını ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini söyledi.

Esma Güzel isimli başka bir mahalle sakini de, "Yapılan binalar hakkaniyetle yapılmalı, denetim yapılmalı. İnsan hayatı gerçekten bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

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