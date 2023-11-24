ÖSYM Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu

ÖSYM başkanlığı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI