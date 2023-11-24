6 işçinin öldüğü vinç kazasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vincin 30 Aralık 2022'de yıkılmasıyla ilgili haklarında dava açılan biri firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, kazada hayatını kaybeden işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerini geri aldıklarını duyurdu.

Duruşmada söz alan Ali Şükrü Duru'nun ailesinin avukatı şikayetlerini yineledi.

Söz verilen tutuklu sanıklar İ.K, M.Y. ve E.Y, suçlu olmadıklarını savunarak beraatlarını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan A.E. ise kazada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek 5 aile ile helalleştiklerini söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İ.K, E.Y. ve M.Y'nin yurt dışı çıkış tedbiri uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma 26 Ocak'a ertelendi.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık 2022'de, Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkılmış, olayda 6 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştı.

Olayın ardından inşaat firması ortağı ve yetkilileri E.Y. ve A.E, firma adına şantiye şefliğini yürüten M.Y. vinç firmasının yetkilisi S.A, iş güvenliği uzmanı F.K.A. ile inşaat firması yetkilisi N. Ö. ve vinç firması yetkilisi İ.K. hakkında dava açılmıştı.