AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar

Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul'daki alışveriş merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren sıraya girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

ESENYURT'TAKİ KUYRUK METROBÜS KÖPRÜSÜNE TAŞTI



İndirimlerden yararlanmak isteyenler Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidine ulaştı.

3 senedir kasım ayı indirimlerinden yararlandığını söyleyen Yağmur Metin, "Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok, her türlü savaşa hazırım." şeklinde konuştu.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ KAPIŞTILAR



Bayrampaşa'daki bir AVM'de ise indirimli ürünü kapma yarışı yaşandı.

Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi.

Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00'dan itibaren alınmaya başlandı.

İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı.

Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.