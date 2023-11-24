Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan "Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı" verilerine göre, 17 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2 artışla 198,4 milyar TL seviyesine yükselerek yeni rekoru kaydetti.

Artışlarda kasım ayındaki indirim kampanyalarının etkili olduğu görüldü.

Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu. Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı.

Bu dönemdeki değişime, vergi ve BES ödemelerinin 5,1 milyar TL artış ile yukarı yönlü etkide bulunduğu da görüldü.

İnternet üzerinden yapılan harcamalar verisi de dijital pazaryerlerindeki kampanyaların etkisine dikkat çekti.

17 Kasım haftasında internet üzerinden yapılan alışverişlerde haftalık 8 milyar TL artış görüldü. Bu artışla birlikte ilgili dönemde internet üzerinden yapılan harcamalar 61,3 milyar TL'ye yükseldi.