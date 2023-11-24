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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, muhasebeci Gökay Bekar da tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 15:06, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 15:07
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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar gözaltına alınarak Anadolu Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bekar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya çıktı.

- Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

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