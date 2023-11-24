Selin getirdiği çamur nedeniyle kardeşini sırtında okula götürdü
Batman'da vefakar abla, cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı kardeşini sırtında taşıyarak okula götürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 15:21, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 15:26
Batman Hürriyet Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü.
Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı.
Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.