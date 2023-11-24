Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin tam metni
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ekonomide çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifine göre, bankalara 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Yasa teklifi 80 madde içeriyor.
Yasa teklifinin maddeleri şöyle;
- Buna göre, KDV iadelerinde iade hakkının kısmen ve ya tamamen kaldırılaması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek
- KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatalıcak.
- İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kalıdırılıyor.
- BSMV konut kredileri istisnası ilk konut hariç kaldırılacak.
- Yapım işleri ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
- Uzun süren inşaat işlerinde, işin türüne göre farklı vergi uygulanması için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
- Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde, 2025'in sonuna kadar uzatıldı.
- Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek.
- Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde düzenlenecek.
Torba Kanun Teklifinin tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.