Darp edilen genci otobüsüne alarak kurtarmıştı..EGO'dan plaket

7 Kasım'da meydana gelen olayda, ÖHO şoförü Fevzi Bolatbaş, bir grup kalabalığın darp ettiği genci otobüsüne alarak kurtarmıştı. EGO Genel Müdürlüğü, Bolatbaş'ın örnek davranışına kayıtsız kalmadı. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Bolatbaş'ı makamında ağırlayarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Olcay Erdal ile birlikte plaket takdim etti. Programda Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök ile özel halk otobüsü temsilcileri de hazır bulundu.

Özel halk otobüsü şoförü Fevzi Bolatbaş'ın örnek davranışını İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmişti.