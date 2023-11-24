TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
Rüşvet gözaltısında 25 polis tutuklamaya sevk edildi
Rüşvet gözaltısında 25 polis tutuklamaya sevk edildi
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 16:00, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 17:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

KANUN TEKLİFİNDE YER ALMIYOR

AK Parti Grup Başkanı Güler: (Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesi) Henüz kanun teklifimizde bu konuda bir husus yer almıyor"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber