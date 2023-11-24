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Hastane koridorunda öğretmenlik

Kayseri'de 29 yıllık sınıf öğretmeni Mualla Yıldırım, Kayseri Şehir Hastanesi'nde sınıfa dönüştürülen odada hastanede tedavi gören çocuklara eğitim vererek moral yüklüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 15:42, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 16:22
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Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde 4 yıl önce açılan hastane okulda, serviste tedavi gören çocuklar eğitim görüyor. Kadrosu Şehit Haldun Ateş İlkokulu'nda bulunan sınıf öğretmeni Mualla Yıldırım da (64), her gün geldiği hastanedeki okulda çocuklara eğitim veriyor. Yaptırdığı etkinlikler ile çocukların morallerini de yükselten Yıldırım, yaptığı işten büyük keyif alıyor. Okula gelemeyen öğrencilerin yanlarına giden Yıldırım, "Buraya gelen çocuklarımız mutlu oluyorlar. Boyama yaparak streslerini götürüyorlar. Okulumuza gelen hastalarımızın yanına biz gidiyoruz. Ders başında ne yapmamız gerekiyorsa onlarla uğraşıyoruz. Gelemeyen hastalarımızın yanına da ben gidiyorum. Gereken psikolojik desteği vermeye çalışıyoruz. Bu duygunun yaşanması gerekir. Öğretmenli her yerde yapılıyor ama hastanede yapılan öğretmenlik daha bir güzel. Vefa ve yürek istiyor. Çocuklarımızın durumunu görmek bizi üzüyor ama onlara moral vermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, "Özellikle deprem zamanı okulumuza gelen öğrenciler çok duygusal anlar yaşadık. Orası anlatılmaz. Allah herkese iyilik versin. Onların da yolu açık olsun. Çocuklarımız bizleri görünce mutlu oluyorlar. Servisten çıkıp buraya gelince mutlu oluyorlar. Biz de çocuklarımızı görünce mutlu oluyoruz. Buraya severek geliyorum ve mutlu oluyorum. Benim yapımda öğrencileri seven bir kişilik var" dedi.

"Çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları bizim için önemli"

Kayseri Şehir Hastanesi Pediatri Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Özdemir, "Okulumuz 2019 yılında faaliyet göstermeye başladı. O zamandan bugüne kesintisiz bir şekilde öğretmenlerimiz burada servislerde yatan hastalarımızla ilgilenmeye başladılar. Gerekirse kaldıkları odalarına gidiyorlar. Öğrencilerimizde sınıflara gelerek burada eğitim ve öğretimin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Biz hastalara şifa elçisi olmanın yanı sıra eğitimden de geride kalmamaları bizim için son derece önemlidir. Hematoloji ve onkoloji hastalarımızda buraya gelemeseler de servislerinde enfeksiyon riskini koruyarak biz onların yanlarına gidiyoruz. Burada emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başhekimden ziyaret

Öte yandan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu da, Başhekim Yardımcısı Ulaş Topaloğlu ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıfı ziyaret ederek öğretmenlere çiçek verdi.

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