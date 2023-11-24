HEDEP'in kısaltması HEDEP olmayacak
HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay'ın partinin kısaltmasına dair itirazına dair, "Partinin uzun ismi değişmeyecek, sadece kısa adı olan HEDEP değiştirilecek" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 15:51, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 16:00
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konular ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin kısaltması olan "HEDEP" dair itirazına dair Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Doğan, partinin uzun isminin değiştirilmeyeceğini belirterek, "Sadece kısa adımız olan HEDEP değiştirilecek" dedi.