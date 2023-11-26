Teknik Hizmetler Sınıfındaki Memura Şoförlük Görevi Yaptırılabilir mi?

657 sayılı Kanunun "memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı" başlıklı 45'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

657 sayılı Kanunun "vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesine göre; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olacağı, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun "ikinci görev verilecek memurlar ve görevler" başlıklı 88'inci maddesine göre; bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla 87'nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir personeli kurumu hizmetinin dışında olan yani yardımcı hizmetler sınıfında olan şoförlük görevini ikinci görev olarak vermesi veya vekaleten yürütmesi mümkün bulunmamakla birlikte, söz konusu kadrolarda bulunanların Teknik Hizmetler Sınıfı dışında çalıştırılmamak kaydıyla amirleri tarafından verilen görevleri yapmakla mükellef oldukları değerlendirilmektedir.

Danıştay Beşinci Dairenin bir kararında (T.14.01.2005, E.2001/3925, K.2005/104); genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının bir meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfına atanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairenin bir kararında (T.16.09.2005, E.2001/2534, K.2005/3655); davacının kadrosu dışında bir görevde çalıştırılması sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle, mirasçıları lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir.

Yukarıda yer verilen yasal mevzuat ve yargı kararlarından çıkan sonuca göre, teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir memurun yardımcı hizmetler sınıfında sayılan şoförlük görevini yürütmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.



