Teknik Hizmetler Sınıfındaki Memura Şoförlük Görevi Yaptırılabilir mi?

Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
AK Parti'de hangi isimler önde?
AK Parti'de hangi isimler önde?
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Teknik Hizmetler Sınıfındaki Memura Şoförlük Görevi Yaptırılabilir mi?

657 sayılı Kanun ve Danıştay Kararları çerçevesinde teknik hizmetler sınıfındaki bir memura şoförlük görevinin verilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 19:21
Yazdır
Teknik Hizmetler Sınıfındaki Memura Şoförlük Görevi Yaptırılabilir mi?

657 sayılı Kanunun "memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı" başlıklı 45'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

657 sayılı Kanunun "vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesine göre; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olacağı, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun "ikinci görev verilecek memurlar ve görevler" başlıklı 88'inci maddesine göre; bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla 87'nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir personeli kurumu hizmetinin dışında olan yani yardımcı hizmetler sınıfında olan şoförlük görevini ikinci görev olarak vermesi veya vekaleten yürütmesi mümkün bulunmamakla birlikte, söz konusu kadrolarda bulunanların Teknik Hizmetler Sınıfı dışında çalıştırılmamak kaydıyla amirleri tarafından verilen görevleri yapmakla mükellef oldukları değerlendirilmektedir.

Danıştay Beşinci Dairenin bir kararında (T.14.01.2005, E.2001/3925, K.2005/104); genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının bir meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfına atanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairenin bir kararında (T.16.09.2005, E.2001/2534, K.2005/3655); davacının kadrosu dışında bir görevde çalıştırılması sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle, mirasçıları lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir.

Yukarıda yer verilen yasal mevzuat ve yargı kararlarından çıkan sonuca göre, teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir memurun yardımcı hizmetler sınıfında sayılan şoförlük görevini yürütmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber