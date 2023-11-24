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Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki taciz ve para transferi iddialarına yönelik ilk kez konuştu. Ümit Dikbayır'ın kendisi ve oğluyla ilgili para iddiaları sorulan Akşener çok üzüldüğünü belirtip, "Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 16:17, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 16:57
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Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Müşterek Disiplin Kurulunca Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 81 ilde ve ilçelerinde seçime girme kararı aldıklarını hatırlattı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimler için Çanakkale Belediye Başkan adayını belirlediklerini ifade eden Akşener, "İnşallah kendisinin projeleriyle, çalışkanlığıyla da bu belediyeyi, Çanakkale Belediyesini alacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sizi ziyaret etti. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel başkanları Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim. Bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm, çirkin bir tavır oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi genel başkanlarının selamlarını getirdi. O nedenle zaten böyle bir durumda hepimiz açısından çok üzüldüğüm bir haber. Artık ipin ucu kaçtı Türkiye'de. Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok."

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında yaptığı açıklamaların hatırlatılmasının ardından, "Ben izleyemedim. Sabah söyledi arkadaşlarımız. Çünkü bir toplantım vardı akşam, izleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler. O kadar biliyorum." ifadesini kullandı.

- "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir"

Meral Akşener, partisinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımız, istifa eden arkadaşlarımız hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü sorumluluk ama her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunacak alan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım. Zaman zaman da çok çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen."

Yerel seçimlere 81 ilde hür ve müstakil olarak girme konusunda Genel İdare Kurulunda karar aldıklarını anımsatan Akşener, o günden beri medyada eleştirildiklerini dile getirdi.

"Hangi nasırlara bastığımızı gerçekten bilmiyorum." diyen Akşener, İYİ Parti olarak büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiklerini belirtti.

Akşener, şunları kaydetti:

"Dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan ve özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim. Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir."

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