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Bakan Tekin ve 81 il temsilcisi öğretmen, 30 bin fitte 'Öğretmenler Günü'nü kutladı

Ankara'dan İstanbul'a Anadolu Jet ile seyahat eden Bakan Tekin ve öğretmenler, Gaziantep temsilcisi müzik öğretmeni Ceylan Balcı'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti, tempo tuttu- İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek öğretmenler, İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal alanlarını da ziyaret edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 17:32, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 17:33
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Bakan Tekin ve 81 il temsilcisi öğretmen, 30 bin fitte 'Öğretmenler Günü'nü kutladı

Ankara'dan İstanbul'a uçakla seyahat eden 81 il temsilcisi öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile gökyüzünde türküler ve şarkılar eşliğinde Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a seyahat eden 81 il temsilcisi öğretmenler, 30 bin fit yükseklikte kutlama sürpriziyle karşılaştı.

Anadolu Jet uçuş ekibi, uçak havalandıktan sonra Bakan Tekin ve beraberindeki öğretmenlere özel anons yaptı.

Uçağın kaptan pilotu Gökhan Civelek, "81 ili temsilen gelen öğretmenlerimiz bugün Anadolu Jet uçağımızda bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Sayın Bakanımız Yusuf Tekin ve değerli öğretmenlerimiz. Bizleri hayata hazırlayan, bize öğreten ve aile gibi kucaklayan öğretmenlerimize göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Uçaktaki öğretmenler, anonsun ardından Gaziantep temsilcisi müzik öğretmeni Ceylan Balcı'nın seslendirdiği "Mektebin Bacaları" ve "Yeşil Ördek" türkülerine eşlik ederek tempo tuttu. Yolculuk sırasında "Öğretmen Marşı" da seslendirildi.

Bugün akşam saatlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek öğretmenler, bugün ve yarın İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gibi tarihi, kültürel ve doğal alanları da ziyaret edecek.

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