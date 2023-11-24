Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı

Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
Rüşvet gözaltısında 25 polis tutuklamaya sevk edildi
Rüşvet gözaltısında 25 polis tutuklamaya sevk edildi
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı

"Bugün Sakarya'dan Samsun'a kadar bu alanı kapsayan Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığını salmış olacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 17:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 17:34
Yazdır
Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Sakarya'dan Samsun'a kadar bu alanı kapsayan Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığını salmış olacağız." dedi.

Yumaklı, bakanlığınca Sinop'un iç liman mevkisinde gerçekleştirilen mersin balığı salımı programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada mersin balığının yetiştirilmesinin çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Yumaklı, mersin balığının bir ara Türkiye'de nesli tükenmiş türler arasında yer aldığını, yaptıkları çalışmalarla bu süreci geride bırakmaya başladıklarını dile getirdi.

Yumaklı, mersin balığının, siyah havyarın üretildiği bir balık türü olduğuna işaret ederek, "Bugün Sakarya'dan Samsun'a kadar bu alanı kapsayan Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığını salmış olacağız. Hakikaten katma değeri çok yüksek olan bir ürün. İlgili müdürlüklerimizce bu gibi balık türlerinin daha da avlanabilir konuma gelebilmeleri için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'deki balıkçılık sektörüne işaret eden Bakan Yumaklı, "Ben buradan balıkçılık sektörüne teşekkür ederim. Hakikaten ülkemiz için çok iyi bir iş başardılar. Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştık. Bu yıl sonu itibarıyla umuyorum 2 milyar doları yakalayacağız. Sadece ülkemiz sularında değil ülkemiz dışındaki sularda da avlanmaya devam ediyor balıkçılarımız. Onların bu sularda avlanarak ülke ekonomisine katkı sunmaları için bizler de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından Karadeniz'e mersin balığı saldı.

Mersin balığı salımı programının ardından Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde balık yetiştiricileri ve ziraat odaları temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber