Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,8670 28,8680 28,8790 28,8800 Avro 31,4500 31,4510 31,5280 31,5290 Sterlin 36,0600 36,1770 36,1820 36,3290 İsviçre Frangı 32,5640 32,7270 32,5700 32,7330 ANKARA ABD Doları 28,8370 28,9170 28,8490 28,9290 Avro 31,4100 31,4900 31,4880 31,5680 Sterlin 36,0000 36,2100 36,1220 36,3320