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Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

T.Ü. savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçuyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 18:19, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 18:19
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Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldüren T.Ü. (72), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesine gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren T.Ü, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.

Olay günü de gürültü nedeniyle sinirlendiğini savunan T.Ü. tüfekle cinayetleri işlediğini anlattı.

Akli dengesinin yerinde olduğu öğrenilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçuyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki T.Ü, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü.

Şüpheli T.Ü, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüfeğiyle yakalanmıştı.

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