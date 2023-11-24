Ankara'da 2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki T.Ü, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü.

Akli dengesinin yerinde olduğu öğrenilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçuyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren T.Ü, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.

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