Geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü hastanede öldü

Çetin, buradaki tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, söz konusu tarihten beri hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

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