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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksu'da muhtarlarla buluştu

"Turizm konusunda Antalya ya da Türkiye olarak çok iyi performans göstermemiz yetmiyor, önemli olan turizmden alınan pasta payının eşit şekilde tabana da yayılmasını sağlamak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 18:35, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 18:36
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksu'da muhtarlarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm konusunda çok iyi performans gösterirken turizmden alınan payın tabana da eşit şekilde yayılmasını sağlamak gerektiğini söyledi.

Ersoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Antalya'nın turizm ve tarım kenti olduğunu dile getiren Ersoy, sabah Antalya'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldığını ve turizm potansiyelini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu yılı turizm açısından gerek ülke gerekse Antalya olarak çok iyi geçirdiklerini belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Turizm konusunda Antalya ya da Türkiye olarak çok iyi performans göstermemiz yetmiyor, önemli olan turizmden alınan pasta payının eşit şekilde tabana da yayılmasını sağlamak. Sürdürülebilir bir turizm ekonomisini 12 aya ve mümkünse hem şehrin hem de ülkemizin tamamına yaymak gerekir. Bu bağlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- Perge Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandı

Bakan Ersoy, arkeolojik çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatarak, ciddi bütçeler ayırarak kazı çalışmalarının hızlandırılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Aksu'daki Perge Antik Kenti'ni de ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perge'de kazı başkanımıza da ne kadar proje üretiyorsa tamamını karşılayacağımızı söyledik. Kısa sürede Perge'nin hızla değiştiğini, gelen turist sayısının iki-üç kat arttığını göreceğiz. Amacımız turisti otelin dışına çıkarıp, ilçe içinde esnafa da faydasını sağlamak."

Antalya'da 19 noktada kazı çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, turizmdeki yoğun sezonu uzatmak istediklerini kaydetti.

Bakan Ersoy, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

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