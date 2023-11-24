AK Parti'de hangi isimler önde?

Memurlarnet'in AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, anket firmalarının Cumhur ittifakı seçmeniyle yüz yüze yaptığı anketlerde, "belediye başkanlığı adaylığında" öne çıkan isimler şöyle;

İstanbul:Murat Kurum-Tevfik Göksu-Adil Karaismailoğlu



Ankara: Turgut Altınok- Hakan Han Özcan



Adıyaman: Ahmet Aydın-Ziya Polat



Adana: Ömer Çelik-Jülide Sarıeroğlu-Hüseyin Sözlü



Antalya:Mevlüt Çavuşoğlu-Menderes Türel-Hakan Tütüncü



İzmir:Hamza Dağ-Mehmet Kasapoğlu-Mahmut Özgener



Erzurum:Mehmet Sekmen



Elazığ: Şahin Şerifoğulları-Ramazan Gürgöze



Gaziantep:Fatma Şahin-Mehmet Tahmazoğlu



Hatay: Mehmet Öntürk-Hüseyin Yayman



Kahramanmaraş:Mahir Ünal-Fırat Görgel-Fatih Mehmet Erkoç



Konya:Uğur İbrahim Altay



Kocaeli: Tahir Büyükakın



Malatya:Öznur Çalık-Ahmet Çakır



Manisa:Cengiz Ergün



Trabzon: Murat Zorluoğlu-Adnan Günnar



Rize:Rahmi Metin



Giresun: Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane: Ercan Çimen