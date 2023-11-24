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AK Parti'de hangi isimler önde?

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenle yüz yüze yapılan anketlerde, "belediye başkanlığı adaylığında" hangi ilde hangi ismin önde olduğuna ilişkin yeni detaylara ulaştık.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 19:01, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 19:05
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AK Parti'de hangi isimler önde?

Memurlarnet'in AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, anket firmalarının Cumhur ittifakı seçmeniyle yüz yüze yaptığı anketlerde, "belediye başkanlığı adaylığında" öne çıkan isimler şöyle;

İstanbul:Murat Kurum-Tevfik Göksu-Adil Karaismailoğlu

Ankara: Turgut Altınok- Hakan Han Özcan

Adıyaman: Ahmet Aydın-Ziya Polat

Adana: Ömer Çelik-Jülide Sarıeroğlu-Hüseyin Sözlü

Antalya:Mevlüt Çavuşoğlu-Menderes Türel-Hakan Tütüncü

İzmir:Hamza Dağ-Mehmet Kasapoğlu-Mahmut Özgener

Erzurum:Mehmet Sekmen

Elazığ: Şahin Şerifoğulları-Ramazan Gürgöze

Gaziantep:Fatma Şahin-Mehmet Tahmazoğlu

Hatay: Mehmet Öntürk-Hüseyin Yayman

Kahramanmaraş:Mahir Ünal-Fırat Görgel-Fatih Mehmet Erkoç

Konya:Uğur İbrahim Altay

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya:Öznur Çalık-Ahmet Çakır

Manisa:Cengiz Ergün

Trabzon: Murat Zorluoğlu-Adnan Günnar

Rize:Rahmi Metin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

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