Bakan Koca: 1 kişiyi bile mülakatla almadık
Bakan Koca vatandaşlarla yapmış olduğu görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı: Dün karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbetimiz sırasında "mülakat sınavı" konusu gündeme geldi. Oysa Sağlık Bakanlığı olarak işe alımlarda mülakat sınavı yapmıyoruz. Bir kişi bile işe bu şekilde alınmadı. Bu kısa sohbette Tokat'ta yapacağımız hastanenin de haberini verdik.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 19:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 19:28
Bakan Koca'nın paylaşımı:
Dün karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbetimiz sırasında "mülakat sınavı" konusu gündeme geldi. Oysa Sağlık Bakanlığı olarak işe alımlarda mülakat sınavı yapmıyoruz. Bir kişi bile işe bu şekilde alınmadı. Bu kısa sohbette Tokat'ta yapacağımız hastanenin de haberini verdik.
Dün karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbetimiz sırasında "mülakat sınavı" konusu gündeme geldi. Oysa Sağlık Bakanlığı olarak işe alımlarda mülakat sınavı yapmıyoruz. Bir kişi bile işe bu şekilde alınmadı. Bu kısa sohbette Tokat'ta yapacağımız hastanenin de haberini verdik. pic.twitter.com/444bNY6vSWDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2023