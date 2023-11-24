Bakan Koca: 1 kişiyi bile mülakatla almadık

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Dün karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbetimiz sırasında "mülakat sınavı" konusu gündeme geldi. Oysa Sağlık Bakanlığı olarak işe alımlarda mülakat sınavı yapmıyoruz. Bir kişi bile işe bu şekilde alınmadı. Bu kısa sohbette Tokat'ta yapacağımız hastanenin de haberini verdik.