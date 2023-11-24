Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü

Ölen işçisin cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.

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