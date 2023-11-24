Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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