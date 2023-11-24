Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı bükçe teklifi kabul edildi

İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
AK Parti'de hangi isimler önde?
AK Parti'de hangi isimler önde?
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Yargıtaydan 'nafakada yıllık enflasyon artışı' kararına bozma
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Hac kayıtları ne zaman sona eriyor ?
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
Öğretmenler gününde öğretmene saldırı: Veliler 3 öğretmeni yaraladı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı bükçe teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

Haber Giriş : 24 Kasım 2023 21:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 22:45
Yazdır
Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı bükçe teklifi kabul edildi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de Komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına ödenek eklenmesine ilişkin AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Önergeyle, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddelerinde düzenleme yapıldı.

- "Ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin önünde daha çok yatırım ve katma değeri artıracak 5 yıllık bir istikrar dönemi bulunduğunu ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı bütçesi, bu istikrar döneminin ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesidir. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, genci ve yaşlısıyla, toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizin her köşesini gözetmektedir. 2024 bütçesi, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, güven ve istikrar iklimini tahkim etmek yönünde kullanılacaktır. Depremden etkilenen illerimizi altyapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldıracak, afetzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz ve ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz."

- Bütçe görüşmeleri 36 gün sürdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumuyla başlayan bütçe maratonunun komisyon aşamasının tamamlandığını, bundan sonra Genel Kurulda görüşüleceğini söyledi.

Muş, Komisyonun çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"36 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim ve 70 oturumda yaklaşık 218 saat mesai yaptık. Bu görüşmelerde Komisyon üyeleri dahil 265 milletvekilimizin toplam 1116 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclisteki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 44,2'si bu müzakerelere doğrudan katkıda bulundu. Her birine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber