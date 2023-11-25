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25 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

25 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 00:02, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 00:17
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25 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Günü kutlamalarına katılacak.

(Saraybosna)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haliç Üniversitesi'nde 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı ile Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nun yapım protokolü imza töreninde yer alacak.

(Kayseri/10.30/12.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Şura Salonu'ndaki "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyununun galasına katılacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Innovation Week (Türkiye İnovasyon Haftası) ile Bağcılar Belediyesi'ndeki Yetenek İstanbul Mali Destek Programı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, yangın söndürme tankerleri ve ORKÖY kredileriyle verilen iş makineleri ve aletlerin dağıtım törenine katılacak, Tosya'nın Yağcılar köyüne ziyarette bulunacak.

(Kastamonu/10.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası başlayacak; İstanbulspor-Atakaş Hatayspor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Gaziantep/Konya/16.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına Bodrum FK-Adanaspor, Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ümraniyespor-Boluspor ve Bitexen Giresunspor-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/Giresun/16.00)

3- TFF 2. Lig'in 15. haftası 2, TFF 3. Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet ve Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakaları oynanacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Ankara/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası başlayacak; İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ, Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol maçları yapılacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00)

6- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ın MRK Sesvete; Spor Toto, Bosna Hersek'in Sloboda ekibine konuk olacak.

(Zagreb/21.00/Tuzla/22.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Hatay/14.00)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasına Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/16.00/17.30/Ankara/14.00/Bursa/15.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve son etabı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Abu Dabi/17.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ve son etabı Valencia Grand Prix'sinde sıralama turları ve sprint yarışı gerçekleştirilecek.

(Valencia/12.50/17.00)

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