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Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 22:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 22:46
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Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A. ve A.A. tabancayla vuruldu.

Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.A. ve A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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